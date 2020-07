DiRT 5: anche su PS5 avrà un'opzione per abilitare i 120 fps

DiRT 5 sarà uno dei giochi di lancio di PS5 e Xbox Series X, e quindi uno dei primi giochi a mostrarci la potenza delle console di prossima generazione. Un ruolo che i ragazzi di Codemasters intendono assumersi con autorevolezza, considerato l'impegna che stanno profondendo nella messa a punto del comparto tecnico del gioco.

Gli sviluppatori hanno già avuto modo di confermare in passato che DiRT 5 sfrutterà appieno la potenza messa a disposizione da Xbox Series X, offrendo una presentazione a 4K/60fps con l'opportunità di intervenire su un'opzione al fine di attivare il supporto ai 120fps, rendendolo ancor più fluido e riducendo al minimo l'input lag, una prospettiva decisamente invitante per un gioco di guida.

Oggi sono arrivate anche le prime informazioni in merito all'edizione per PS5: in un'intervista concessa a Official PlayStation Magazine, il Development Director Rob Karp ha confermato che DiRT 5 avrà un'opzione per i 120fps anche su PlayStation 5. "La potenza di PS5 ci ha permesso di implementare un'opzione per i 120fps, il che è davvero emozionante per i piloti che sanno che ogni frame conta", ha affermato. Il Director, purtroppo, non si è addentrato nel discorso della risoluzione del gioco sulla console next-gen di Sony.

Cosa ne pensate di quest'opportunità? Avete già un televisore per poterne approfittare? DiRT 5, ricordiamo, verrà pubblicato il su PlayStation 4, Xbox One e PC il 9 ottobre 2020, e accompagnerà il lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X durante le festività a fine anno.