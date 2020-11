DiRT 5 per PS5 e Xbox Series X è una delle offerte Black Friday di GameStopZing

Il giorno del Black Friday è passato, ma le offerte non sono ancora teminate. GameStopZing continua ad offrire centinaia di sconti su console, videogiochi, accessori, merchandising e molto altro. Quest'oggi abbiamo un consiglio per voi.

Se siete tra i fortunati ad essere riusciti a portarvi a casa una PlayStation 5 o una Xbox Series X, potreste prendere in considerazione l'acquisto di DiRT 5, ultimo titolo di casa Codemasters che sfrutta appieno le funzionalità next-gen di entrambe le console. In occasione del Black Friday, DiRT 5 è offerto a 46,14 euro, anziché 70,98 euro, sia in edizione PlayStation (gira sia su PS4 che su PS5) sia in edizione Xbox (gira sia su Xbox One sia su Xbox Series X|S).

L'offerta su DiRT 5, così come tutte quelle del Black Friday, termina lunedì 30 novembre. Il gioco include oltre 70 tracciati sparsi in 10 diverse regioni del mondo, dalle acque ghiacciate dell'East River di New York, alle strade che circondano il Cristo Redentore in Brasile, fino alla Norvegia illuminata dall'aurora boreale. Si tratta, inoltre, di uno dei pochi giorni a supportare i 120 fps su PlayStation 5 e Xbox Series X con televisori compatibili. Se volete saperne di più sul gioco, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di DiRT 5.