DiRT 5, il ricco update di luglio è online: c'è anche la foto di un autore di Everyeye

Come preannunciato da Codemasters nei giorni scorsi, la sussidiaria inglese di Electronic Arts ha finalmente provveduto al lancio del Major Update di luglio di DiRT 5: tra i ricchi contenuti dell'aggiornamento trova spazio anche la foto scattata da Pier Francesco Bisogno, graphic designer e autore di Everyeye.

Lo scatto inviato dall'autore di Everyeye Auto e Motori è stato selezionato dai Codies per rappresentare la passione dei fan: una volta provveduto all'installazione dell'update del 20 luglio, la foto che vi mostriamo in cima alla notizia apparirà nelle schermate di caricamento e nelle scene d'intermezzo per le lobby multiplayer insieme ad altre 11 immagini fan made scelte dagli sviluppatori di DiRT 5.

Quanto alle novità dell'update 5.0, basta sbirciare tra le pieghe del sito ufficiale e scorrere la lunghissima lista delle aggiunte, delle ottimizzazioni e dei cambiamenti apportati da Codemasters per rendersi conto del lavoro portato avanti dagli autori britannici per fare felici tutti gli appassionati del racing game a vocazione competitiva.

La patch introduce ad esempio un supporto più evoluto al feedback aptico e ai grilletti adattivi del DualSense su PS5, oltre all'espansione premium Super Size Content con 27 nuovi eventi per la Carriera, 4 auto inedite, tante livree originali, diversi oggetti per la customizzazione dei veicoli e due sponsor aggiuntivi.

L'aggiornamento porta in dote anche moltissimi contenuti gratuiti, come la già citata immagine dell'autore di Everyeye e le 11 altre foto scelte da Codemasters nell'apposito contest. L'update amplia il perimetro ludico del kolossal arcade racing con oggetti a tema spaziale, sfide settimanali, ricompense inedite per i creatori della modalità Playgrounds, livree iconiche, cinque nuovi trofei e due tracciati ambientati nelle spiagge e nelle giungle brasiliane.