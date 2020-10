DiRT 5 sfreccia a 120fps: la prova della demo per Xbox Series X

Abbiamo avuto modo di provare una demo di DiRT 5 per Xbox Series X, testando a dovere anche la tanto decantata modalità di fruizione a 120fps. Scoprite cosa ne pensiamo!

DiRT 5 prosegue nel solco scavato dai predecessori, e piuttosto che il rigore simulativo di DiRT Rally punta ad offrire ai piloti digitali una struttura semplice e immediata, in grado di farli divertire anche in compagnia, in locale e online. Non si lancia neppure in preamboli e tutorial troppo elaborati, immergendoli in pista dopo pochi minuti dall'avvio. La carriera è impreziosita da una cornice narrativa delineata da una serie di podcast, ma il focus della produzione è sempre e solo sulle corse automobilistiche, caratterizzate da un clima festoso con musica martellante e colori saturi.

È innegabile che gran parte dell'interesse nei confronti di DiRT 5 derivi dalla sua natura cross-gen. Il gioco di Codemasters rappresenterà il primo gioco di corse della prossima generazione di console, e in quanto tante punta a non sfigurare. Su Xbox Series X, normalmente, gira a 60fps nello splendore della risoluzione 4K, ed è persino capace di spingersi oltre. Sulle TV compatibili può raggiungere un framerate di 120fps, sacrificando il livello di dettaglio e la risoluzione. Abbiamo parlato in maniera più approfondita dell'argomento nella nostra anteprima di DiRT 5 per Xbox Series X e nel Video Speciale allegato in cima a questa notizia.