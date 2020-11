DiRT 5 sfreccia a tutta velocità: fango e sterrato nella video recensione!

In arrivo tra pochissimi giorni sul mercato videoludico, DiRT 5 è stato testato in ogni suo aspetto dalla Redazione di Everyeye, pronta a raccontarvi tutti i dettagli sulla produzione.

Tra circuiti off-road, fango e tracciati costellati di curve, il nostro Luca Del Pizzo si è posto alla guida dei molteplici veicoli che compongono il parco auto del titolo. Firmato dagli sviluppatori di Codemasters, il nuovo DiRT propone circa 70 circuiti nei quali sfrecciare a tutta velocità, cercando di restare in pista. Dall'East River di New York sino alle nevi della Norvegia immersa nell'aurora boreale, i tracciati del racing game si dipanano lungo i quattro angoli del globo, raggiungendo anche i paesaggi italiani.



Dopo essersi presentato nel trailer di lancio di DiRT 5, il gioco è ora pronto ad essere analizzato dalla Redazione di Everyeye. Oltre alla tradizionale disamina, non poteva mancare all'appello anche la video recensione del racing game. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news o sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!



DiRT 5, lo ricordiamo, è atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire da venerdì 6 novembre. In concomitanza col lancio delle console next gen, il titolo raggiungerà anche i nuovi hardware. A tal proposito, ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un provato di DiRT 5 su Xbox Series X.