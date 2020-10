DiRT 5 sfreccia a tutta velocità tra PS4, Xbox One, PC e next gen: il trailer di lancio

Gli amanti dei tracciati off road possono iniziare a scaldare i motori in attesa del nuovo capitolo della serie firmata dagli sviluppatori di casa Codemasters.

Il nuovo DiRT 5 propone infatti agli aspiranti piloti di cimentarsi in oltre 70 circuiti, pronti ad accompagnarli alla scoperta di suggestivi scenari sparsi ai quattro angoli del globo. Dalle nevi della Norvegia immersa nell'aurora boreale all'East River di New York, passando per le cave di marmo della Toscana, il racing game è ormai in dirittura di arrivo. Per celebrare l'imminente release, il team di sviluppo ha pubblicato un ritmato trailer di lancio, disponibile direttamente in apertura a questa news.



Il gameplay di DiRT 5 mira ad offrire al pubblico un'ampia varietà in termini di offerta. Dalle tradizionali corse automobilistiche, si spazia alla possibilità di sfruttare il comparto multigiocatore sia in locale sia in modalità online. Ad arricchire l'offerta complessiva contribuisce inoltre anche la presenza di un editor di tracciati, con cui dare forma ai circuiti dei propri sogni.

Il racing game vedrà la luce su PlayStation 4, Xbox One e PC in data 6 novembre, per poi approdare al lancio di PS5 e Xbox Series X anche su console di prossima generazione. In attesa del debutto, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di DiRT 5 su Xbox Series X, a cura del nostro Francesco Fossetti.