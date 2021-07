DiRT 5: supporto al DualSense e tanti contenuti con l'update più grande di sempre

Celebrati gli enormi numeri di DiRT 5 grazie al Game Pass e la popolarità garantita dall'approdo del titolo nel servizio in abbonamento di Microsoft, Codemasters si prepara a lanciare il più grande update post-lancio dell'arcade racing votato alle gare fuoristrada.

Dalle pagine del PlayStation Blog, il Community Manager dei Codies Chris Groves illustra i numerosi interventi compiuti dagli sviluppatori inglesi per ampliare il perimetro ludico e contenutistico di DiRT 5 su tutte le piattaforme, cominciando (vista la cornice scelta per annunciare queste novità) dalla versione PS5.

I possessori della console nextgen Sony potrammo trarre beneficio dal supporto completo alle funzionalità più evolute del controller DualSense, come il feedback aptico e i grilletti adattivi: tali miglioramenti si tramuteranno in un'esperienza di gioco ancora più immersiva, fornendo ai patiti del genere l'opportunità di percepire la differenza di attrito sulle diverse superfici, la resistenza del grilletto mentre si frena, lo scatto della marcia che ingrana e la sensazione di perdita di aderenza quando si compie una brusca sterzata o si accelera in curva.

Sul fronte dei contenuti, il prossimo "Major Update" di DiRT 5 porterà in dote il Super Size Content Pack, un'espansione che introdurrà 27 nuovi eventi nella modalità Carriera, quattro auto inedite (Bentley Continental GT Ice Racer, Armada Rock Racer, Rezvani Tank, e Volkswagen Atlas Cross Sport Baja Concept), tantissime livree originali, due sponsor aggiuntivi tra cui scegliere e degli oggetti per customizzare ulteriormente il proprio veicolo.

Il DLC in questione potrà essere acquistato singolarmente o come parte dell'Amplified/Year One Edition di DiRT 5. Parallelamente a questa espansione, Codemasters introdurrà anche diversi contenuti gratuiti comeoggetti a tema spaziale e fantascientifico, sfide settimanali e ricompense per i creatori della modalità Playgrounds, livree iconiche per cinque auto, cinque nuovi trofei e due circuiti nuovi di zecca ambientati nelle spiagge e nelle giungle brasiliane dei tracciati di San Conrado e Seafront.