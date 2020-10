DiRT 5 uscirà al lancio di PS5: 4K, 120fps e upgrade gratis da PS4

C'era ancora un po' di confusione in merito all'arrivo di DiRT 5 su PlayStation 5. Atteso su PS4, Xbox One e PC per il 16 ottobre, e per il 10 novembre su Xbox Series S|X, lo "sporco" racing game di Codemasters non aveva ancora ricevuto una data d'uscita per la console di prossima generazione di Sony: oggi, finalmente, è stato posto rimedio.

Lo studio di sviluppo inglese ha confermato che DiRT 5 verrà pubblicato su PS5 giusto in tempo per il suo arrivo sul mercato, fissato per il 12 novembre negli Stati Uniti d'America e il 19 novembre in Italia. Similmente a quanto avviene nell'ambito dell'ecosistema Xbox, anche su PlayStation 5 DiRT 5 offrirà il supporto all'online cross-gen con PlayStation 4, caricamenti ultrarapidi, l'upgrade gratis dalla versione di precedente generazione e la possibilità di scegliere tra la qualità grafica (risoluzione 4K) o la fluidità (framerate fino a 120fps su televisori compatibili).

Previsto anche il supporto ai grilletti adattivi e al feedback aptico, due delle tecnologia distintive del nuovo controller DualSense. Nulla da fare, invece, per i salvataggi, che non potranno essere trasferiti da PlayStation 4 a PS5. In attesa di vederlo in azione su PS5, date un'occhiata al nostro video gameplay di DiRT 5 su Xbox Series X.