DiRT 5 verrà annunciato a breve? Codemasters stuzzica i fan

Nella giornata di ieri, i ragazzi di Codemasters ci hanno ragguagliato sulle proprie attività lavorative. Il team è attualmente diviso in due parti: una concentrata sui piani a lungo termine per il franchise DiRT Rally; un'altra al lavoro su un gioco misterioso, il cui annuncio sarebbe "dietro l'angolo".

Dopo aver stuzzicato i fan, Codemasters è tornata alla carica pubblicando un nuovo teaser che, nonostante sia scevro di parole, sembra dirla lunga sull'identità del nuovo gioco in cantiere. Come potete vedere in calce, l'immagine teaser - che ha tutta l'aria di essere uno sfondo sul quale verrà apposto un logo - è accompagnata da un'emoji che raffigura una mano aperta: cinque dita che molto probabilmente stanno ad indicare DiRT 5!

L'ultimo capitolo della serie, DiRT 4, è stato lanciato nel luglio del 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC. I tempi ci sembrano abbastanza maturi per il ritorno della serie, che si contraddistingue da DiRT Rally per un impianto di gioco maggiormente votato all'arcade e all'immediatezza. A giudicare dalle tempistiche, non ci stupiremmo affatto se questo ipotetico DiRT 5 venisse annunciato anche per PS5 e Xbox Series X. Staremo a vedere: l'impressione è che non sarà necessario attendere molto tempo per saperne di più.