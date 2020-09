DiRT 5: primo video gameplay su Xbox Series S a 1440p e 60fps

Gli autori di Codemasters pubblicano un video gameplay di DiRT 5 proveniente dalla versione nextgen per Xbox Series S del loro prossimo arcade racing ispirato al rally.

Il filmato di gioco confezionato dagli sviluppatori britannici ci permette di intuire il tenore grafico della versione Xbox Series S di DiRT 5. La risoluzione massima di Series S sarà di 1440p, con una frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo che, quantomeno in questo video, è ancorata sui 60fps. Nella sua versione PS5 e Xbox Series X, invece, il titolo girerà alla risoluzione nativa di 4K e con un framerate massimo di 120fps, ma con la probabile presenza di ulteriori preset per consentire agli utenti di prediligere il framerate o la risoluzione al livello di dettaglio della grafica, e viceversa.

Tornando alla demo proposta dai Codies, in essa viene immortalata una sfida Path Finder disputata in un tracciato italiano della Carriera di DiRT 5 e delle sue molteplici attività multiplayer. Prima di lasciarvi al video in apertura d'articolo, vi ricordiamo che DiRT 5 sarà disponibile dal 6 novembre su PC, PS4 e Xbox One, con lancio previsto per il 10 novembre su Xbox Series X e S. Quanto all'uscita della versione PlayStation 5 di DiRT 5, quasi certamente la scopriremo nel corso dell'evento PS5 atteso per le ore 22:00 di questa sera, mercoledì 16 settembre.