DiRT 5: il video con Troy Baker e Nolan North fissa la data di uscita ufficiale

Come promesso, gli autori di Codemasters hanno pubblicato un nuovo video di DiRT 5 che, pur senza mostrare delle scene di gioco inedite, contribuisce a fare luce sui contenuti della Carriera e sulla data di lancio del racing game crossgen.

A illustrare gli elementi che andranno a tratteggiare l'esperienza ludica della "campagna principale" di DiRT 5 sono Troy Baker e Nolan North, le "superstar" scelte dagli sviluppatori inglesi per doppiare i personaggi di AJ e Bruno Durand. La Carriera del prossimo capitolo di questa iconica serie di guida votata al rally, diversamente dagli episodi precedenti, non sarà legata al semplice avanzamento nelle gerarchie del torneo ma sarà contraddistinta da una componente narrativa che i Codies descricono come solida e piena di sorprese.

Una di queste sorprese riguarderà la grande stratificazione della carriera da vivere nella modalità principale di DiRT 5, con cinque capitoli che daranno accesso a 130 eventi diversi e a nove tipologie di gare. Ogni sfida offerta dall Carriera di DiRT 5, oltretutto, potrà essere affrontata in una modalità cooperativa split-screen fino a un massimo di quattro giocatori.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al video di cui sopra, ma prima vi informiamo che DiRT 5 sarà disponibile a partire dal 9 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La versione di DiRT 5 su PS5 e Xbox Series X arriverà invece al lancio delle console nextgen di Sony e Microsoft, che ricordiamo essere previsto per fine 2020.