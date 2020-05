DiRT 5: su Xbox Series X girerà a 4K/60fps e avrà un'opzione per i 120fps

Stanno lentamente emergendo tanti nuovi dettagli sulle caratteristiche tecniche che contraddistingueranno le versioni Xbox Series X dei giochi in arrivo nei prossimi mesi, incluso l'attesissimo DiRT 5. Confermando quanto detto da Jason Ronald sul framerate dei giochi Xbox Series X, anche il racing game avrà numerose opzioni grafiche.

Stando infatti alle parole di Matt Brown su WindowsCentral, il gioco girerà di default ad una risoluzione 4K e a 60 fotogrammi al secondo. I giocatori più esigenti e con pannelli in grado di supportare frequenze più elevate potranno però decidere se sacrificare in parte la risoluzione per far schizzare a 120fps il titolo, rendendolo incredibilmente più fluido e riducendo in maniera sensibile l'input lag. Non è chiaro purtroppo quale sia la risoluzione di gioco quando l'impostazione in questione viene attivata, ma è improbabile che il gioco possa continuare a girare a 4K con una simile fluidità.

Attualmente non si hanno purtroppo notizie delle caratteristiche tecniche del gioco (ovvero risoluzione e framerate) su PlayStation 5 e Google Stadia, le altre due piattaforme sulle quali il racing game di Codemasters farà il proprio debutto prossimamente.