DiRT 5 e Yakuza Like a Dragon in azione su Xbox Series X

Da quando Xbox Series X è arrivata nel nuovo studio di Everyeye, i nostri Francesco Fossetti e Marco Mottura si stallo letteralmente sbizzarrendo nel provare le sue funzionalità e, ovviamente, i giochi.

Durante una delle recenti dirette andate in onda sul canale Twitch di Everyeye, i nostri hanno messo alla prova Yakuza Like a Dragon e DiRT 5, due dei titoli destinati ad accompagnare il lancio della console di prossima generazione fissato per il prossimo 10 novembre. Quella che ne è scaturita è una live di quasi cinque ore, durante le quali Francesco a Marco hanno testato in lungo e in largo i due titoli, mostrandone il gameplay e il loro sfavillante comparto tecnico next-gen.

Yakuza Like A Dragon offrirà tre diverse modalità su Xbox Series X: Standard, Alta Risoluzione e High Framerate. In quest'ultima, il gioco di SEGA privilegia le performance e gira a 1440p e 60fps su Xbox Series X. DiRT 5 ne presenterà invece due, di modalità: la prima a 4K e 60fps, e la seconda a 1440p dinamici e 120fps. Se vi siete persi la lunghissima diretta, potete rimediare grazie alla replica in cima a questa notizia. Buona visione!