DiRT 5 su PS5 e Xbox Series X/S: ecco come gira dopo l'update 2.00

Dopo aver studiato l'evoluzione della grafica e l'ottimizzazione di Cyberpunk 2077 tra le patch 1.04 e 1.05, lo youtuber ElAnalistaDeBits ha realizzato una nuova video comparativa sulle versioni nextgen di DiRT 5 dopo l'arrivo dell'update 2.00 su PS5 e Xbox Series X/S.

L'ormai celebre creatore di contenuti ha così deciso di porre sotto la sua lente d'ingrandimento digitale l'arcade racing di Codemasters per mettere in evidenza le possibili differenze prestazionali e squisitamente visive tra le versioni PlayStation 5, Xbox Series X e Series S di DiRT 5 dopo l'arrivo dell'ultimo aggiornamento.

Diversamente dai test di Digital Foundry che si focalizzano su risoluzione e framerate, l'ultimo video di ElAnalistaDeBits offre un mero confronto grafico tra le versioni per console nextgen di DiRT 5, mettendo in luce i passi in avanti compiuti da Codemasters nell'ottimizzazione del gioco di guida dopo i problemi emersi al lancio.

Superati con l'hotfix 2.00.1 i bug della versione Xbox Series X di DiRT 5 a 120fps, gli appassionati del frizzante arcade racing dei Codies possono guardare con fiducia al futuro grazie alle sorprese e alle novità promesse dalla software house inglese nel supporto post-lancio, la prima delle quali è già disponibile e introduce il supporto ai volanti.