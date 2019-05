DiRT Rally 2.0: annunciati i contenuti della Stagione 2

Codemasters ha oggi svelato che il DLC della Season Two di DiRT Rally 2.0 sarà disponibile il 4 giugno 2019. Nuovi contenuti, tra cui auto, livree e location, saranno resi disponibili ogni due settimane con un focus primario sul rallycross.

Gli appassionati di rally tradizionale saranno felici anche per la nuova location, con il ritorno del Galles e della Porsche 911 SC RS. I nuovi contenuti saranno disponibili secondo il seguente programma:

Week 1: Peugeot 205 T16 Rallycross, Ford RS200 Evolution, Special Livery

Week 3: Latvia RX

Week 5: Porsche 911 SC RS, Lancia 037 Evo 2, Special Livery

Week 7: Wales Rally

Week 9: Lancia Delta S4 Rallycross, MG Metro 6R4 Rallycross, Special Livery

Week 11: Germany RX

Viste per la prima volta in DiRT 4, le auto rallycross del Gruppo B vengono celebrate nella Season Two con l'inclusione della Peugeot 205 T16 Rallycross, della Ford RS200 Evolution, della Lancia Delta S4 Rallycross e MG Metro 6R4 Rallycross. Con una maneggevolezza migliorata e una revisione grafica, i quattro veicoli saranno un'aggiunta gradita quando verranno messi alla prova su tutti i circuiti di rallycross, inclusi i due nuovi tracciati, Bikernieki (Lettonia) ed Estering (Germania). I nuovi tracciati saranno disponibili rispettivamente nella Week 3 e nella Week 11.

La Porsche 911 SC RS di Ryan Champion, Handling Consultant in DiRT Rally 2.0, includerà la livrea East African Safari Classic Rally e sarà disponibile come parte del contenuto della Week 5. Invece la location preferita dai fan, il Galles, sarà disponibile due settimane dopo.

“La Season Two è una miscela perfetta di nuovo e vecchio e c'è qualcosa per tutti,” ha dichiarato Ross Gowing, Game Director. “I fan saranno entusiasti del ritorno delle auto rallycross del Gruppo B e siamo felici di offrire alla nostra community due nuovi circuiti in Lettonia e Germania. Anche se il nostro obiettivo principale per la Season Two è il rallycross, non abbiamo dimenticato i nostri puristi di rally, e sappiamo dai feedback dei fan quanto amano affrontare il duro terreno gallese; la Porsche 911 SC di Ryan Champion RS è il mezzo migliore per farlo.”

I giocatori che hanno acquistato la Deluxe Edition riceveranno tutti i contenuti come parte del Season Pass. Analogamente alla Season One, i giocatori che possiedono la Day One Edition avranno l'opportunità di acquistare ogni season e i diversi contenuti, separatamente, nel loro negozio digitale preferito.