Da Dirt Rally 2.0 a Candy Crush: giochi contrastano Coronavirus con messaggi in-game

Mentre Dirt Rally 2.0 si prepara a entrare nel PlayStation Plus come parte della line-up di giochi inclusi nel catalogo di aprile 2020, il titolo automobilistico accoglie un'interessante iniziativa.

Per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli sforzi volti a contrastare la diffusione dell'epidemia di Coronavistus/COVID-19, il team di sviluppo introdurrà nei banner pubblicitari presenti a margine dei circuiti una serie di messaggi a tema. Un'iniziativa lodevole, che grazie all'imminente ingresso del racing game tra i giochi gratis PS Plus di aprile 2020 avrà modo di raggiungere un'ampia utenza.

La produzione di Codemaster non sarà però l'unica ad aderire al progetto. La divisione londinese di Activision Blizzard, ad esempio, introdurrà messaggi simili all'interno di propri giochi mobile, tra i quali Cady Crush e Farm Heroes Saga. Presenti all'appello anche igiochi delle serie Strange Bigrade e Sniper Elite. Questi ultimi includeranno infatti il messaggio "Restate a casa. Salvate vite" nei momenti che precedono l'avvio di una sessione di gameplay. Gli utenti PC potranno inoltre raggiungere un portale di sensibilizzazione sul tema tramite un apposito link in-game.



L'iniziativa sarà attualmente limitata al territorio della Gran Bretagna, ma non è tuttavia escluso che possa trovare spazio anche in altri Paesi del continente europeo nel corso delle prossime settimane.