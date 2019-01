DiRT Rally 2.0: Codemasters pubblica i Requisiti di Sistema PC

I vertici di Codemasters aggiornano la pagina Steam di DiRT Rally 2.0 con la doppia scheda informativa sulle specifiche di sistema Minime e Raccomandate della versione PC del loro prossimo gioco di guida su licenza ufficiale FIA World Rallycross Championship.

I requisiti hardware dell'ultima fatica rallystica dei maestri inglesi del genere riflettono le numerose innovazioni che accompagneranno questo titolo (dal tuning alle competizioni Rallycross con tornei a eliminazione diretta) e la generosa offera contenutistica che sarà messa a disposizione degli appassionati di questa particolare tipologia di racing game, con più di 50 fuoristrada tra cui scegliere sin dall'inizio della Carriera e decine di tracciati su sei diverse ambientazioni (Nuova Zelanda, Australia, USA, Spagna, Argentina e Polonia).

Requisiti Minimi

Sistema Operativo: Windows 7, Windows 8, Windows 10

Processore: AMD FX4300 o Intel Core i3 2130

Memoria RAM: 8 GB

Scheda Grafica: AMD HD7750 o NVIDIA GTX650Ti

Hard Disk: 50 GB di spazio su disco

Requisiti Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 7, Windows 8, Windows 10

Processore: AMD Ryzen 5 2600X o Intel Core i5 8600K

Memoria RAM: 8 GB

Scheda Grafica: AMD RX Vega 56 o NVIDIA GTX 1070

Hard Disk: 50 GB di spazio su disco

L'uscita di DiRT Rally 2.0 è prevista per il 26 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. A prescindere dalla propria piattaforma di riferimento, chi deciderà di effettuare il preordine dell'edizione Deluxe potrà accedere in anticipo al titolo sin dal 22 febbraio e scaricare gratuitamente i primi due pacchetti di contenuti post-lancio che i Codies contano di pubblicare già nella prima metà del 2019.