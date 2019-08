DiRT Rally 2.0 riceve il supporto VR su PC tramite update gratuito

Codemasters ha pubblicato un update gratuito per la versione PC di DiRT Rally 2.0 che aggiunge il supporto completo alla VR. Il racing game potrà essere giocato interamente in realtà virtuale con i visori Oculus Rift e HTC Vive.

Ci sono due opzioni per giocare a DiRT Rally 2.0 in realtà virtuale su PC. O tramite la versione Steam, che ha ricevuto l'aggiornamento gratuito che introduce il supporto alla VR, oppure acquistando direttamente il gioco su Oculus Store.

Nel caso della versione Steam, sarà possibile giocare in realtà virtuale con il solo visore HTC Vive. Nel caso della versione disponibile su Oculus Store, ovviamente, per giocare in VR sarà necessario utilizzare un visore Oculus Rift. Nel caso acquistiate DiRT Rally 2.0 su Oculus Store, riceverete in omaggio 5 livree esclusive per le vostre vetture.

Questo update gratuito si presenta senz'altro come un'ottima occasione per tutti i possessori di HTC Vive e Oculus Rift di tornare a giocare con DiRT Rally 2.0. Ricordiamo inoltre che il racing game di Codemasters si è aggiornato lo scorso giugno con i nuovi contenuti della Stagione 2.

Per saperne di più sul titolo, vi rimandiamo alla nostra recensione di DiRT Rally 2.0.