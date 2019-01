DiRT Rally 2.0 sfreccia nel nuovo trailer World RX In Motion

Codemasters ha pubblicato un nuovo trailer di DiRT Rally 2.0. Il nuovo video, World RX In Motion, punta i riflettori sul ritmo, sull'intensità e sull'emozione di giocare attraverso gli eventi della FIA World Rallycross Championship.

Oltre a tutti i tradizionali contenuti di rally presenti nelle modalità carriera e historic rally, Dirt Rally 2.0 includerà otto piste della FIA World Rallycross Championship 2018 e nuove location per la serie: Mettet, Silverstone e Circuit de Barcelona - Catalunya. Al lancio di DiRT Rally 2.0 saranno disponibili quattro diverse classi di auto rallycross: le Supercars ufficiali del campionato FIA World Rallycross, RX2, RX Super 1600s e RX Crosskarts. Le nuove Supercars del franchise DiRT Rally includono la Megarel RS RX del team GCKompetition World Rallycross, la Audi S1 EKS RX quattro e la PSRX Volkswagen Polo R Supercar di Johan Kristofferson della FIA World Rallycross Champion 2018.

Paul Bellamy, Senior Vice President presso IMG Motorsports, i promotori della FIA World Rallycross Championship, ha dichiarato: "La partnership con Codemasters ci dà la possibilità di ispirare la prossima generazione di piloti World RX attraverso il nostro impegno con la vasta community di gioco di Codemasters". Ha continuato: "Con l'uscita di DiRT Rally 2.0, che include otto piste della FIA World Rallycross, siamo in grado di fornire ai giocatori più contenuti di rallycross, come mai prima d'ora. Le innovazioni che Codemasters ha apportato al gioco attraverso effetti visivi migliorati, l'introduzione delle condizioni meteorologiche e il Joker Lap, mettono i fan al centro dell'azione".

Jonathan Bunney, SVP of Publishing presso Codemasters, ha dichiarato: "Lavorare a stretto contatto con IMG e World Rallycross ci ha permesso di creare la più accurata esperienza World Rallycross. Lavorare con i dati ufficiali di riferimento delle piste, avere ottimi rapporti con i team e un accesso ravvicinato ai piloti di incredibile talento ci dà una visione straordinaria di questo sport davvero emozionante e accessibile. Siamo estremamente lieti di avere otto delle piste del World Rallycross nel gioco, con altre ancora in arrivo con i contenuti post-lancio."

Ulteriori circuiti e veicoli del World Rallycross arriveranno dopo il lancio attraverso il season content di DiRT Rally 2.0, inclusa l'introduzione della classe Rallycross del Gruppo B. Rallycross si configurerà anche come parte dell'offerta multiplayer online di DiRT Rally 2.0, dando ai giocatori l'opportunità di gareggiare con qualsiasi veicoli con i propri amici in sessioni online di otto giocatori. È stata aggiunta al gioco anche una nuova modalità Rallycross Championship, in modo che i giocatori possano scegliere di concentrare la propria esperienza sulle corse di più auto. I giocatori avranno la possibilità di saltare nell'auto del loro pilota preferito e passare attraverso le manche complete, la semifinale e la struttura finale di un evento ufficiale della FIA World Rallycross nella loro corsa verso la vittoria.

DiRT Rally 2.0, presentato da Monster Energy, include contenuti ufficiali della licenza della FIA World Rallycross Championship e sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e PC (DVD e via Steam), martedì 26 febbraio 2019. Le versioni fisiche della DiRT Rally 2.0 Day One Edition includono la splendida Porsche 911 RGT Rally Spec insieme agli early unlocks per la Fiat 131 Abarth Rally e Alpine Renault A110 1600 S. I giocatori possono effettuare il pre-order dell'edizione Deluxe e garantirsi l'early access al gioco dal 22 febbraio 2019, ricevendo anche i primi due season content post lancio, una volta disponibili.