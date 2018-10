DiRT Rally 2.0 si mostra per la prima volta in azione con 30 minuti di gameplay

Dopo l'annuncio ufficiale della scorsa settimana, il nuovo DiRT Rally 2.0 di Codemasters si è mostrato per la prima volta in azione con oltre 30 minuti di gameplay, permettendoci di dare uno sguardo ravvicinato al gioco.

Come potete vedere in cima e in calce alla notizia, i primi video gameplay di DiRT Rally 2 sono tratti dal Rally di Nuova Zelanda, consentendo di dare uno sguardo al modello di guida, al comparto grafico e alle varie visuali selezionabili dal giocatore nel corso delle gare.

Il titolo includerà 6 differenti location sparse in tutto il mondo, con la possibilità di utilizzare una vasta gamma di veicoli storici e moderni. A partire dal lancio, inoltre, saranno disponibili anche i veicoli della stagione 2018 e 8 circuiti ufficiali WorldRX. DiRT Rally 2.0 sarà disponibile dal 26 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Ricordiamo che tutti i pre-order del gioco includeranno la Porsche 911 RGT Rally Spec come veicolo bonus da poter utilizzare negli stage. Inoltre sarà disponibile anche la DiRT Rally 2.0 Deluxe Edition che includerà i primi due season pass, ognuno con tre location e cinque veicoli (Ford Escort MkII, Lancia Stratos, Subaru Impreza 1995, AUDI Sport quattro S1 E2 e Ford Fiesta OMSE SuperCar Lite). La Deluxe Edition permetterà inoltre ai giocatori di accedere al gioco dal 22 febbraio 2019, con quattro giorni di anticipo rispetto al lancio.