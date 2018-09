DiRT Rally 2 verrà annunciato domani? Codemasters lancia un teaser

Attraverso i propri canali social, Codemasters ha pubblicato un paio di post teaser che sembrano anticipare l'annuncio imminente di DiRT Rally 2. Il gioco verrà presentato ufficialmente nella giornata di domani?

Come potete vedere a fondo pagina, la pagina Twitter di DiRT Rally ha pubblicato il primo dei due post teaser ieri mattina alle 11:30, riportando il messaggio "2.0" che sembra chiaramente riferirsi a DiRT Rally 2. Alla stessa ora di oggi, inoltre, sulla pagina è stato pubblicato un altro tweet con allegata l'immagine di una Audi Quattro, accompagnata da un messaggio che rimanda alle 11:30 italiane di domani.

Codemasters presenterà DiRT Rally 2 alle 11:30 di domani mattina? I due tweet sembrano suggerirlo in modo abbastanza chiaro, ma per saperlo con certezza non rimane che attendere l'annuncio ufficiale dello sviluppatore. Vi farebbe piacere se la notizia venisse confermata? Fatecelo sapere nei commenti.

