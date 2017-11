Dirt Rally e F1 2016 sono tra i protagonisti del nuovo Humble Bundle targato Codemasters

Il nuovodisponibile a partire da oggi è completamente dedicato ai racing game didegli ultimi anni. Ad un prezzo irrisorio è possibile ottenere tantissimi giochi sviluppati dal celebre studio britannico.

Con un'offerta a piacere, i giocatori interessati potranno ricevere le versioni PC di F1 Race Stars, F1 2011, F1 2012 e Toybox Turbos. Offrendo una cifra superiore alla media, attualmente pari a 6,79 dollari (5,68 euro), si otterrà la licenza di Grid 2, F1 2014, F1 2015, del season pass di F1 Race Stars, oltre a DLC e sconti dedicati ai titoli più recenti dello studio, come DiRT 4 e F1 2017.

Il bottino più ghiotto è tuttavia riservato a quelli disposti a pagare 15 dollari (12,55 euro al cambio): F1 2016, DiRT Rally, Micro Machines World Series e diversi altri contenuti scaricabili. Il bundle sarà disponibile per tre settimane, fino al 19 dicembre 2017, mentre fra 7 giorni verranno aggiunti altri titoli a quelli già presenti. Si tratta di un'occasione irripetibile per tutti i fan di Codemasters, e soprattutto per i nuovi arrivati che ad un costo piuttosto contenuto potranno acquistare gran parte della recente produzione della compagnia.

Se siete interessati, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell'offerta. Come di consueto, parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.