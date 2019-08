DiRT Rally per PC è gratuito per un tempo limitato: ecco come riscattarlo!

Humble Store è nuovamente in vena di regali. Questa volta, potete ottenere in maniera completamente gratuita DiRT Rally in versione PC, universalmente riconosciuto come uno dei migliori capitoli della serie rallystica creata e sviluppata di Codemasters.

Riscattare una copia del gioco è molto semplice: tutto ciò che dovete fare è recarvi sulla pagina dedicata alla promozione, cliccare sul pulsante "Get the game" ed iscrivervi alla newsletter (requisito indispensabile). Entro qualche secondo riceverete una mail con tutte le istruzioni per riscattare una copia del gioco sul vostro account di Steam, dove rimarrà per sempre. Attenzione: la promozione dura solamente 48 ore, pertanto avete tempo fino alle ore 19:00 di sabato 31 agosto per poterne usufruire. Inoltre, la chiave assegnata deve essere obbligatoriamente riscattata entro il 5 settembre, altrimenti viene invalidata.

Il titolo, ricordiamo, è disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di DiRT Rally. Quest'anno ha anche ricevuto un sequel, DiRT Rally 2.0, che prosegue sul solco tracciato dal predecessore proponendo un'esperienza dalla forte impronta simulativa.