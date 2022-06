Disastri climatici, crafting ed esplorazione nel video gameplay di Forever Skies

Nella cornice mediatica dell'IGN Summer of Gaming, il team Far From Home ha pubblicato un nuovo video gameplay di Forever Skies, il survival nextgen in sviluppo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La nuova esperienza post-apocalittica della software house indie fondata da ex designer di Dying Light, The Medium e Divinity Original Sin vedrà gli utenti interpretare un astronauta tornato sul pianeta Terra dopo un disastro ecologico.

Il nostro compito sarà perciò quello di superare le avversità per andare alla ricerca di una cura per una misteriosa malattia che sta decimando i coloni scampati alla catastrofe: per riuscire nell'impresa, il nostro alter-ego dovrà ingegnarsi per ricostruire una vecchia installazione scientifica e reperire i materiali per riparare gli equipaggiamenti.

Il filmato confezionato da Far From Home illustra proprio le dinamiche survival del progetto, con tante attività da svolgere per andare a caccia di risorse, cibo, materiali da costruzione e informazioni per sopravvivere alle condizioni climatiche di una Terra ormai inabitabile e riuscire a trovare una cura alla piaga mortale dei coloni.

Il lancio del survival nextgen Forever Skies è previsto nel 2022 su PC e successivamente sulle console Sony e Microsoft di ultima generazione.