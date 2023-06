Disastro OceanGate: picco di vendite per un gioco di sottomarini horror, autore scioccato

I cinque passeggeri del Titan, sommergibile che la compagnia privata OceanGate impiegava per accompagnare chiunque lo desiderasse e potesse permetterselo (un biglietto costava 250 mila dollari) nelle profondità dell'Oceano Atlantico ad osservare da vicino i resti del Titanic, non ce l'hanno fatta e sono stati dichiarati ufficialmente morti.

Le ricerche si sono protratte invano per diversi giorni catalizzando l'attenzione delle persone di tutto il mondo, che hanno seguito con vivo interesse tutti gli aggiornamenti da forniti da OceanGate e dalle autorità preposte alla ricerca, e che continueranno a farlo anche dopo la notizia peggiore di tutte, dal momento che il caso terrà sicuramente banco per un altro po' di tempo (stanno facendo discutere, ad esempio, le parole del regista di Titanic e Avatar James Cameron).

Giunge inaspettata la reazione di una certa frangia di videogiocatori, che dopo aver appreso l'accaduto hanno ben pensato di rivivere l'incubo dei cinque esploratori acquistando Iron Lung, un videogioco horror che si svolge a bordo di un sommergibile. A svelarlo è stato il suo stesso autore, uno scioccato David Szymanski, che ha condiviso su Twitter un grafico attestante il picco delle vendite che ha interessato il suo gioco dopo la notizia della scomparsa, condivisa lo scorso 19 giugno.

"Sembra così sbagliato", ha commentato Szymanski. "Ho realizzato Iron Lung in modo che fosse la cosa più spaventosa che potessi immaginare, e sapere che delle persone verranno si sono trovate in quella situazione mi spaventa, anche se la loro è stata una pessima decisione". Lo sviluppatore descrive il suo Iron Lung come "un breve gioco horror in cui quindi un piccolo sottomarino in un oceano di sangue su una luna aliena". Costa solamente 5 euro su Steam, un piccolo prezzo che evidentemente ha contribuito ad assecondare la curiosità dei videogiocatori.

Degne di nota anche le recensioni che gli acquirenti stanno lasciando in questi giorni sulla pagina di Steam. "Retroattivamente basato su una storia vera", ha scritto Skink Porter Bridges, mentre The Pepperoni HeadCrab ha commentato: "Il mio vecchio Logitech F310 funziona su questo gioco, qualcuno sa se funziona anche l'F710?", ironizzando sul controller che veniva effettivamente impiegato per pilotare il vero sommergibile.