Che dischi legge la PlayStation 5? Blu-ray 4K, DVD e CD sono compatibili?

Sono sempre di più i videogiocatori che scelgono di abbandonare il supporto fisico in favore del formato digitale, complice l'immediatezza dei download, i servizi in abbonamenti e i frequenti sconti. Ciononostante, com'è giusto che sia, il modello stardard di PS5 è in grado di leggere anche i dischi... ma quali formati esattamente?

I formati compatibili

Se siete curiosi di scoprire quali tipologie di dischi è in grado di leggere la PlayStation 5 Standard, siete giunti nel posto giusto. Tanto per cominciare, la console di attuale generazione di casa Sony supporta i Blu-ray, che è il formato sul quale vengono commercializzati tutti i videogiochi retail. Sono ovviamente compresi anche i Blu-ray dei giochi per PS4, dal momento che PlayStation 5 è una console retrocompatibile.

PS5 strizza l'occhio anche agli appassionati di cinema, dunque il suo lettore è capace di riprodurre anche i cari vecchi film in DVD, i film Blu-Ray in Full HD e persino i film Blu-Ray UHD 4K (questi ultimi PS4 non era in grado di farli funzionare!).

C'è qualche limitazione, però!

Anche se è in grado di riprodurre i Blu-ray, dobbiamo precisare che PS5 non supporta la visione 3D come fa invece PlayStation 4. Sony ha evidentemente scelto di abbandonare tale tecnologia, dunque se avete una collezione di film in Blu-ray 3D, vi consigliamo di tenervi stretta la vostra PS4 oppure un lettore Blu-ray adibito allo scopo. Inoltre, PS5 non supporta i CD. Il lettore è compatibile esclusivamente con dischi Blu-ray e DVD, dunque non è in grado né di riprodurre i CD musicali né di eseguire i CD dati con gli MP3.

Infine, seppur intuibile, è doveroso specificare che tutto questo discorso è valido solo ed esclusivamente per il modello Standard di PlayStation 5, dal momento che la PS5 Digital Edition è sprovvista di lettore e dunque non può leggere alcun tipo di disco.