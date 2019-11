I dischi SSD di PS5 e Xbox Scarlett risolveranno i problemi di molti sviluppatori

Ivan Pabiarzhyn di My.Games (responsabile del franchise Warface) ha parlato dei benefici dei dischi SSD che equipaggeranno PS5 e Xbox Scarlett, dichiarando di aspettarsi molto da questa tecnologia, un vero e proprio aiuto per tutti gli sviluppatori che in questi anni sono dovuti scendere a compromessi tecnici.

Pabiarzhyn si dice interessato all'abbattimento dei tempi di caricamento ed è convinto che grazie ai dischi SSD molti problemi degli sviluppatori console potranno essere risolti facilmente. In particolar modo Ivan si sofferma sui giochi open world, affermando che "gli SSD aiuteranno a ridurre i colli di bottiglia dovuti all'enorme flusso di dati nei giochi di questi tipo" inoltre i programmatori potranno contare su nuove tecniche di ottimizzazione che ridurranno il carico di lavoro, permettendo di concentrarsi anche su altri aspetti dello sviluppo.

Anche la forte riduzione dei tempi di caricamento aiuterà gli sviluppatori ad aumentare il livello di immersione, evitando così di spezzare l'azione ed eliminando tempi di attesa e buffer continui per passare magari da una zona all'altra.

Come emerso nella giornata di ieri sembra che gli SSD di PlayStation 5 e Xbox Scarlett siano prodotti da Samsung, entrambe le aziende si sarebbero affidate al colosso coreano per la realizzazione dei dischi a stato solido per le due console di nuova generazione.