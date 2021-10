Disciples Liberation: demo disponibile su PC per lo Steam Next Fest

Kalypso Media e Frima Studio hanno reso disponibile una demo per PC di Disciples Liberation in occasione dello Steam Next Fest, una ottima mossa per permettere al pubblico di provare con mano il gioco prima del lancio previsto per il 21 ottobre.

La demo dura circa otto ore e include due province giocabili senza alcun limiti: nelle Plains of Widows i giocatori si scontreranno con l'Impero (Umani) mentre nella provincia di Greyleaf la battaglia sarà contro le Undead Hordes. Nella versione demo è possibile sbloccare incantesimi, compagni, edifici e unità, inoltre ci sarà uno speciale incontro romantico con il lupo mannaro non morto.

Disciples Liberation segna un nuovo inizio per il franchise, gli sviluppatori promettono una campagna single player della durata di oltre ottanta ore divisa in tre atti con oltre 270 missioni e cinque finali. Potete scaricare la demo di Disciples Liberation da Steam fino al 7 ottobre, data di fine dello Steam Next Fest, il festival dedicato ai giochi in arrivo con centinaia di nuove demo disponibili per il download.

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra anteprima di Disciples Liberation, abbiamo avuto modo di provare il nuovo Disciples la scorsa estate, in attesa della recensione rileggetevi il nostro primo giudizio a caldo su questo intrigante progetto.