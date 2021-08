Disciples Liberation: il GDR strategico si prepara a tornare ed è ancora più dark

Di ritorno dagli ultimi eventi della Summer Game Fest, i vertici di Kalypso Media preparano il gran ritorno di una delle loro serie ruolistiche di punta con Disciples Liberation, un progetto che promette di essere ancora più oscuro e maturo dei capitoli precedenti.

In sviluppo presso le fucine digitali di Frima Studio, Liberation catapulta i fan vecchi e nuovi della serie nel girone dantesco rappresentato dal Nevendaar, una terra scossa da guerre perpetue combattute da un impero umano abbrutito dall'estremismo religioso e dalle invasioni a oltranza delle forze oscure guidate da una regina folle.

Per arginare l'avanzata delle legioni di non morti, il nostro compito sarà quello di formare una squadra e intraprendere un lungo viaggio per raccogliere risorse preziose e ottenere l'influenza politica necessaria per la creazione di un esercito sufficientemente grande per bloccare le ambizioni dei malvagi regnanti dell'oltremondo.

Sul fronte dei contenuti, Disciples Liberation promette di offrire una campagna singleplayer dark fantasy da oltre 80 ore di longevità, con più di 270 missioni e cinque finali unici da sbloccare esplorando un reame devastato dalla guerra per riscriverne la storia con le azioni compiute dai propri eroi.

Nel corso dell'avventura sarà possibile anche costruire una propria base, reclutare più di cinquanta unità, sfidare boss letali in combattimenti a turni e acquisire l'esperienza necessaria per sbloccare tutti i tratti e le abilità del proprio comandante. Non mancherà nemmeno una modalità Schermaglia Online a 2 giocatori. Il lancio di Disciples Liberation è previsto nei prossimi mesi su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.