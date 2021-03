Disco Elysium in 4K/60fps su PS5: ecco nove minuti di gameplay dell'RPG

A seguito del recente annuncio delle nuove versioni del gioco, gli sviluppatori di ZA/UM hanno mostrato per la prima volta in azione Disco Elysium The Final Cut su PlayStation 5.

Dopo aver sorpreso la community dei giocatori PC nel 2019, il ruolistico si appresta a debuttare nella sua edizione completa anche su console e Google Stadia. Grazie al filmato pubblicato dal canale YouTube di PlayStation Access, possiamo finalmente dare uno sguardo al titolo in azione sulla console next-gen di Sony, dove sarà in grado di girare in 4K a 60fps con audio surround ottimizzato appositamente. Tra le altre migliorie previste all'interno di Disco Elysium The Final Cut troviamo il supporto completo per controller (esteso anche su PC), nuove quest, NPC inediti, un'area esplorabile aggiuntiva, nuove ramificazioni nella trama, e doppiaggio per tutti i personaggi del gioco.

Il video gameplay, che come di consueto trovate in cima alla notizia, è pensato per quei giocatori che si avvicinano per la prima volta al titolo. Vengono dunque approfondite le meccaniche di gameplay, il sistema di role playing, e viene sottolineato come si stia parlando di un titolo capace di vincere quattro Game Awards dell'edizione del 2019 dello show di Geoff Keighley.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Disco Elysium The Final Cut sarà pubblicato su PS5, PS4 e Google Stadia, e PC il 30 marzo 2021. Il ruolistico approderà anche su Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch più avanti, nel corso di quest'anno. Lo scorso maggio ZA/UM aveva lanciato un'iniziativa per promuovere e supportare i localizzatori indipendenti interessati a tradurre Disco Elysium in varie lingue, ma da allora non abbiamo mai ricevuo novità riguardanti un possibile adattamento per la nostra lingua.