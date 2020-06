Disco Elysium: l'acclamato RPG ora disponibile su Epic Games Store

Tra le produzioni indipendenti più acclamate dello scorso anno, Disco Elysium amplia le piattaforme di pubblicazione, con un annuncio condiviso in occasione dell'appuntamento streaming con Guerrilla Collective.

In assenza della vetrina E3 2019, il collettivo ha infatti organizzato un appuntamento streaming durante il quale dare spazio a titoli frutto del lavoro di team indipendenti. Tra questi ultimi, anche ZA/UM, che con un nuovo trailer di Disco Elysium hanno annunciato l'arrivo dell'RPG su Epic Games Store. Nessuna data di pubblicazione: il gioco è infatti disponibile sullo store di Epic Games sin da ora. I giocatori PC che ancora non hanno avuto modo di testare la produzione possono ora avervi accesso anche da Epic Games Store. Nel momento in cui scriviamo, il prezzo di vendita di Disco Elysium sulla piattaforma è fissato a 39,99 euro.



Nel RPG, il giocatore veste i panni di un detective, per vivere un'avventura all'insegna della più ampia libertà di scelta. Per ogni informazione sulla produzione, sulle pagine di Everyeye trovate la ricca recensione di Disco Elysium redatta dal nostro Claudio Cugliandro.