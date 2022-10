Disco Elysium e gli addii illustri al team: arriva il commento di ZA/UM

Nelle ultime ore, un piccolo terremoto ha scosso le fondamenta di ZA/UM, in seguito alla conferma dell'addio al team di diversi membri chiave del team di Disco Elysium.

Iniziata come voce di corridoio, ma poi confermata dai diretti interessati, la notizia dell'allontanamento di Robert Kurvitz (sceneggiatore e lead designer), Aleksander Rostov (art director) ed Helen Hindpere (sceneggiatrice) ha gettato un'ombra sulla stabilità della software house, che ora ha deciso di rilasciare un commento ufficiale. Di seguito, vi riportiamo il breve comunicato diffuso da ZA/UM:

"Come per ogni videogioco, lo sviluppo di Disco Elysium è stato - ed è ancora oggi - il risultato di uno sforzo collettivo. Il contributo di ogni membro del team è stato essenziale e carico di valore in quanto tassello di un qualcosa di più grande. Al momento, non abbiamo ulteriori commenti da fare, ad eccezione del fatto che il team creativo di ZA/UM resta concentrato sullo sviluppo del nostro prossimo progetto, e non vediamo l'ora di condividere presto con voi ulteriori dettagli".



Poche parole dunque da ZA/UM, che indirettamente sembra però evidenziare come l'addio dei tre professionisti non andrà ad intaccare la qualità complessiva del lavoro svolto dalla software house. Al momento, non sono molte le informazioni sul prossimo progetto del team, ma le ultime assunzioni suggerivano l'avvio dello sviluppo in ZA/UM di un gioco sci-fi in Unreal Engine 5.