Disco Elysium si aggiorna su PS5 e PS4 per impedire la corruzione dei salvataggi

Le versioni PlayStation di Disco Elysium: The Final Cut non si sono rivelate all'altezza dell'incredibile qualità dell'esperienza RPG originale, ma per fortuna i ragazzi del team ZA/UM si sta impegnando per risolvere tutte le criticità della produzione.

L'aggiornamento pubblicato nella giornata di ieri ha portato Disco Elysium The Final Cut alla versione 1.08 su PlayStation 4 e alla 1.006.000 su PS5. Gli sviluppatori non hanno pubblicato un changelog ufficiale, ma per fortuna è arrivata in nostro soccorso la comoda cronologia delle versioni reperibile su PlayStation 4, dove si parla della correzione di un fastidioso problema che causava il blocco indesiderato del personaggio nello scenario e una riscrittura di parte del codice per evitare i fenomeni di corruzione dei salvataggi, che si verificavano fin dal lancio dell'edizione avvenuta lo scorso mese.

Disco Elysium The Final Cut, ricordiamo, è ora disponibile su PlayStation 4, PS5, PC e Google Stadia, ed è destinato ad arrivare anche su Xbox e Nintendo Switch entro la fine di quest'anno. Con le precedenti patch, ZA/UM aveva già risolto una lunga serie di bug, soft lock ed errori di interazione.