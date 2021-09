Disco Elysium annunciato per Nintendo Switch, ecco la data d'uscita

Il Nintendo Direct del 24 settembre 2021 conferma l'arrivo di Disco Elysium: The Final Cut su Nintendo Switch. L'apprezzatissimo RPG di ZA/UM arriverà sulla console ibrida della Grande N in formato digitale il prossimo 12 ottobre 2021, mentre l'edizione fisica del gioco è attesa per i primi mesi del 2022.

Uscito originariamente su PC nel 2019 e nel corso del 2020 anche su PlayStation 5, PS4 e Google Stadia, Disco Elysium è un intenso gioco di ruolo tutto incentrato su investigazioni con tanto di interrogatori e una profonda libertà di scelta concessa al giocatore, che permette di sviluppare la storia e le singole missioni in maniera imprevedibile. L'opera è stata molto apprezzata da critica e pubblico, sia nella versione originale che nell'edizione completa, come potete leggere anche nella nostra recensione di Disco Elysium The Final Cut per PS5. L'arrivo su Switch trarrà sicuramente vantaggio dalla possibilità di giocare la produzione ZA/UM in portabilità, permettendo ai giocatori Nintendo di scoprire uno dei più apprezzati RPG indie degli ultimi anni.

Di recente, oltre alla versione Switch, è apparso anche il rating PEGI della versione Xbox di Disco Elysium The Final Cut. Non è da escludere quindi che anche l'edizione per console Microsoft possa divenire realtà nel prossimo futuro.