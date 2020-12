Disco Elysium, annuncio in arrivo! Versione console ai The Game Awards?

Non si arresta il percorso di consolidamento ed espansione del successo dell'opera di debutto di ZA/UM. Dopo l'annuncio di una serie TV ispirata a Disco Elysium, ulteriori novità sono infatti in dirittura di arrivo.

Ad anticiparlo è il sito ufficiale dell'apprezzato GDR, attualmente privato dei propri tradizionali contenuti in favore di una schermata teaser. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, l'home page del portale dedicato a Disco Elysium riporta infatti unicamente la dicitura "Coming Soon" - "In arrivo", senza però offrire in merito ulteriori dettagli. Le possibili opzioni sono evidentemente molteplici, ma tra le tante appare particolarmente concreta l'eventualità che la software house sia finalmente pronta ad annunciare la data di uscita della versione console di Disco Elysium.



Con l'esordio di Disco Elysium su Epic Games Store, l'apprezzato RPG resta al momento un'esclusiva PC, nonostante ZA/UM abbia più volte confermato l'intenzione di portare il gioco su PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2020. Di recente, la software house aveva inoltre reso noto di essere al lavoro anche su di una versione Nintendo Switch di Disco Elysium. Che l'avventura ruolistica sia pronta a un nuovo debutto? Nel caso, il palco più adatto per comunicare la notizia potrebbe essere quello degli imminenti The Game Awards 2020, in programma per la notte tra giovedì 10 e venerdì 11 dicembre.