Disco Elysium approda finalmente in Australia: semaforo verde dopo il rifiuto del rating

In occasione del ritorno sulla scena videoludica dell'acclamata opera di debutto del team di ZA/UM, la software house si è vista negata la pubblicazione di Dico Elysium: The Final Cut in Australia.

L'Australian Classification Board, noto da tempo per le norme stringenti che ne vincolano l'azione, aveva infatti rifiutato l'assegnazione di un rating alla versione definitiva del gioco di ruolo. Per motivare la propria decisione, l'ente di classificazione aveva chiamato in causa diversi aspetti, tra i quali spiccava in particolare quella che veniva considerata una eccessiva serie di riferimenti a sesso, droghe, crimini e violenza all'interno della produzione. Ora, tuttavia, sembra che ZA/UM sia riuscita a persuadere l'ente australiano della bontà della propria opera.



Dopo la "bocciatura" risalente al marzo di quest'anno, l'Australian Classification Board ha deciso di rivedere la propria decisione e di attribuire a Disco Elysium: The Final Cut un rating 18+, indicando il gioco di ruolo come adatto a videogiocatori adulti. A convincere l'ente ad un passo indietro è stato in particolare un riesame delle meccaniche inerenti al consumo di droghe all'interno del GDR. Quest'ultimo, si è giudicato, non è infatti incentivato dalle dinamiche di gameplay, con la progressione in-game che al contrario ne risulta ostacolata.



Per tutti i dettagli sul titolo, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca recensione di Disco Elysium: The Final Cut.