Disco Elysium: atteggiamenti tossici e tentato furto di IP dietro i licenziamenti a ZA/UM

Nelle scorse settimane ha fatto molto discutere il licenziamento di tre membri chiave di ZA/UM, lo studio autore dell'apprezzato Disco Elysium. Una vicenda che ha generato diversi dubbi e retroscena sui motivi che hanno portato all'allontanamento degli ormai ex membri.

La situazione si è rivelata ancora più complicata del previsto quando uno degli autori licenziati di Disco Elysium ha fatto causa a ZA/UM, sebbene non siano emerse le richieste mosse dallo sviluppatore ai suoi ex datori di lavoro. Adesso è però la stessa ZA/UM a rivelare molti più dettagli su cosa l'ha spinta verso i licenziamenti. Secondo la software house, gli ex membri sono stati allontanati a causa di comportamenti scorretti all'interno del team.

Nello specifico, sembra che alcuni degli individui licenziati abbiano contribuito a creare un ambiente di lavoro tossico all'interno di ZA/UM, con aggressioni verbali e discriminazioni verso i colleghi. Non solo: avrebbero provato a vendere illegalmente le proprietà intellettuali di ZA/UM oltre a mostrare forte negligenza nei confronti dei loro doveri, lavorando poco e nulla per due anni pur continuando ad essere pagati dallo studio, e costringendo in questo modo i colleghi a fare da tappabuchi alle loro mancanze.

Parlando all'Estonian Ekspress il CEO di ZA/UM, Ilmar Kompus, ha confermato i problemi interni del team, accusando il designer Robert Kurvitz e l'azionista di minoranza Saandar Taal di aver creato un ambiente lavorativo ostile umiliando il personale (donne in particolare) e provando a rubare le IP interne. L'azienda si è dunque ritrovata costretta a licenziarli dopo ripetuti dialoghi andati a vuoto. Questa versione è stata poi confermata al portale Games Industry da una fonte anonima, spiegando come i dipendenti di lungo corso di ZA/UM erano restii a parlare dei comportamenti di Kurvitz in quanto rispettavano la sua figura.

Una vicenda che sembra in continua evoluzione: dopo le dichiarazioni di ZA/UM non è da escludere che ulteriori sviluppi e rivelazioni possano arrivare nel prossimo futuro.