Disco Elysium: disputa legale conclusa dopo la causa a ZA/UM? Sembrerebbe di no

A partire dagli scorsi mesi abbiamo assistito al susseguirsi di alcune vicende per dei licenziamenti a ZA/UM a seguito di atteggiamenti tossici e tentato furto di IP. A tal proposito, lo studio di sviluppo dietro la creazione di alcune grandi produzioni videoludiche del calibro di Disco Elysium ha annunciato la conclusione delle battaglie legali.

Infatti, stando a quanto indicato dal producer di Disco Elysium, Kaur Kender, alcune delle dispute legali sono giunte ad una conclusione a seguito della mancanza di prove sufficienti per proseguire lo scontro nelle apposite sedi giuridiche. Ciò si ricollega dunque al caso dello sviluppatore di Disco Elysium che ha fatto causa a ZA/UM e a tutte le vicende relative a quanto emerso in concomitanza dell'accaduto.

Quanto descritto sopra, avvenuto negli ultimi mesi dello scorso anno (nonostante la vicenda abbia preso piede a partire dal 2021), è stato dapprima confermato dal noto portale GamesIndustry, ove venivano riportate le testimonianze di più fonti anonime. In seguito ai tentativi di intraprendere un'azione legale da parte di Kender, citando Kumpus e ZA/UM per appropriazione indebita di oltre 4 milioni di euro, sappiamo che la stessa causa contro la software house è stata successivamente ritirata.

In seguito a questa decisione, a cui è susseguita la restituzione della cifra indebitamente ottenuta ed il pagamento delle spese legali da parte di Kender, il producer di Disco Elysium ha dichiarato quanto segue: "Sono grato per gli anni di fiducia e cooperazione con il team, che ha reso Disco Elysium un progetto di successo. Dopo aver lasciato il mio ruolo a tempo pieno, ho intentato una causa legale che ho realizzato, dopo aver visto i fatti, essere sbagliata".

Il tutto sembrerebbe essere correlato alla mancanza di prove rispetto a quanto denunciato alle autorità competenti, seppure i rappresentanti di Kurvitz e Rostov (rispettivamente il project lead e il lead artist dell'IP di ZA/UM) abbiano provveduto a smentire le dichiarazioni della software house sostenendo che il comunicato di questa sia "fuorviante ed errato". "Consideriamo il nostro licenziamento come una parte di una più larga campagna contro di noi perseguiremo le opzioni legali di conseguenza". In altre parole, sembrerebbe che la disputa legale sia tutt'altro che conclusa per Kurvitz e Rostov. Perciò, è probabile che seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla faccenda.