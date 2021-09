Disco Elysium Final Cut: in preordine la versione fisica su Amazon

Disco Elysium è un gioco di ruolo open world sviluppato e pubblicato da ZA/UM, uscito nel 2019 per Microsoft Windows e successivamente per i sistemi MacOS, rilasciato per console nel 2021 in una edizione con contenuti aggiuntivi denominata Final Cut, ora in arrivo in edizione fisica per PS4 e PS5.

Nel gioco impersoneremo un detective con delle abilità uniche, nella nostra recensione che potete recuperare a questo link, il nostro Alessandro Bruni lo definisce come uno dei giochi di ruolo più sorprendenti degli ultimi anni, grazie ad una scrittura magistrale.

Disco Elysium è stato il gioco ad aver ottenuto più premi nel 2019, ora in arrivo in questa edizione fisica e con diverse aggiunte, come per esempio il doppiaggio completo di tutti i personaggi, delle missioni inedite, una nuova area da esplorare, un percorso alternativo nella trama e nuovi personaggi con cui interagire.

Clicca qui per preordinare Disco Elysium Final Cut per PS4 (aggiornabile gratuitamente alla versione PS5) al prezzo minimo garantito, preordinabile a 39,99 euro con data di uscita prevista per il 9 novembre.

Come funziona la promozione "prezzo minimo garantito di Amazon"? Prenotando subito, se il prezzo del gioco dovesse scendere prima della data di spedizione, in automatico Amazon vi addebiterà il prezzo più basso che il titolo abbia avuto dalla data dell'ordine a quella di spedizione.