Disco Elysium, il GDR isometrico che ha fatto la storia compie 4 anni: tanti auguri!

Nonostante le ultime provenienti al mondo di Disco Elysium siano unicamente correlate alla disputa legale avvenuta dopo la causa a ZA/UM, il team di sviluppo del progetto, l'utenza videoludica amante dei GDR dalla visuale isometrica oggi celebra un evento davvero importante: Disco Elysium ha compiuto quattro anni. Tanti auguri!

Il 15 ottobre 2019, infatti, il mercato accolse a braccia aperte quello che a posteriori fu un gioco di ruolo incredibile ed unico nel proprio genere: chiamati a vestire i panni di un detective, gli utenti hanno avuto modo di prendere parte ad un'esperienza in grado di far immergere il giocatore in un viaggio che colpito positivamente decine di migliaia di persone: non a caso, in sede di recensione, vi abbiamo parlato di Disco Elysium come di un gioco di ruolo dalla scrittura eccezionale.

La successiva uscita di Disco Elysium The Final Cut non ha fatto altro che amplificare il senso di piacimento generato negli utenti, complice la serie di miglioramenti apportati alla versione rilasciata in precedenza sulle varie piattaforme: una su tutte, ad esempio, fu l'introduzione del doppiaggio, così come la presenza di ulteriori quattro missioni. Disco Elysium è un progetto che ha molto da offrire ai fan dei GDR e non solo, grazie alla libertà di scelta che garantisce innumerevoli emozioni nel corso del proprio cammino in quel di Revachol.