Disco Elysium in italiano: come votare per supportare la traduzione

Nella giornata di ieri gli sviluppatori di Disco Elysium hanno rilanciato il programma The Great Internationale, con l'obiettivo di supportare i fan che si impegneranno nella traduzione del gioco in varie lingue, per l'occasione è stato lanciato un sondaggio per capire quali sono gli idiomi più richiesti dalla community.

Tra le traduzioni non ufficiali già in lavorazione troviamo le localizzazioni in francese, tedesco, portoghese brasiliano, coreano, russo e spagnolo, tramite un sondaggio è ancora possibile votare per l'italiano, se la proposta riceverà abbastanza voti ZA/UM prenderà in considerazione l'idea di supportare chiunque desideri lavorarci, fornendo strumenti e linee guida per tradurre le oltre un milione di parole che compongono i dialoghi del gioco.

Potete votare per la traduzione italiana di Disco Elysium sul sito ufficiale, nel momento in cui scriviamo l'italiano è la terza lingua più votata con circa 7.500 voti, subito dopo polacco (13.400 voti) e turco (19.000 voti), quest'ultima in assoluto la localizzazione più richiesta dai giocatori.

In ogni caso dipenderà tutto dalla volontà di traduttori ufficiali e indipendenti, con ZA/UM che si occuperà del controllo qualità una volta finito il lavoro, lo studio non si occuperà però direttamente della traduzione e dunque non è detto che la localizzazione italiana (o in altre lingue) sia effettivamente destinata a vedere la luce anche in caso di molti voti.