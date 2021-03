Disco Elysium, non solo The Final Cut? Il team non è 'pronto a lasciare' il mondo di gioco

L'opera di debutto del team indipendente ZA/UM ha rapidamente conquistato gli appassionati di GDR, proponendo un impianto ruolistico ramificato e stratificato, affiancato ad un'ottima qualità di scrittura.

Dopo aver conquistato moltissimi Game Awards, Disco Elysium è in arrivo in versione definitiva su molteplici piattaforme, tra cui PC e Google Stadia. Il lancio di Disco Elysium: The Final Cut consentirà inoltre finalmente al gioco di approdare su console, con lancio previso su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Dopo aver confermato che la data di lancio di Disco Elysium: The Final Cut sarà annunciata prestissimo, ZA/UM ha condiviso una dichiarazione decisamente interessante per il futuro dell'IP.

Interrogata in merito, Helen Hindpere - sceneggiatrice principale del GDR - ha confermato che il team di sviluppo non ha intenzione di lasciarsi alle spalle questo mondo virtuale troppo presto. "Il futuro ha in serbo ulteriore Elysium. - ha confermato la professionista - Abbiamo trascorso anni nel dare forma a questo mondo e non siamo ancora pronti a lasciarlo. Martinaise è solo una piccola parte di Revachol, e Revachol è solo una singola città tra molte altre. Chissà dove ci condurrà il futuro?".



La sceneggiatrice di Disco Elysium non ha purtroppo offerto ulteriori indizi, ma le sue parole sembrano aprire la strada a possibili sequel o spin-off dell'avventura investigativa. Per scoprire se questi ultimi prenderanno effettivamente forma, non resta che attendere eventuali annunci ufficiali.