Disco Elysium, novità sulla causa contro ZA/UM: risolta la disputa con il producer Kender

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato della disputa legale con ZA/UM, la casa produttrice di Disco Elysium. La vicenda, di per sé complicata ed aggravata da ulteriori accadimenti susseguitesi nel corso degli anni, era molto vicina ad una svolta con la conclusione della lotta legale tra ZA/UM e Kaur Kender, il producer di Disco Elysium.

Di recente, infatti, Kender si è espresso circa la mancanza di prove necessarie per il prosieguo della causa intentata contro la software house, dichiarando di aver realizzato che questa fosse "sbagliata". ZA/UM, in tutta risposta, aveva affermato che la diatriba con portata avanti nelle apposite sedi giuridiche con Kurvitz e Taal fosse ancora lontana dalla sua conclusione. Il tutto si ricollega alle informazioni relative ad alcuni licenziamenti presso ZA/UM per atteggiamenti tossici e tentato furto di IP, oltre che alle accuse di appropriazione indebita di oltre 4 milioni di dollari emerse dalla controparte.

Tuttavia, la casa produttrice dietro la creazione di Disco Elysium ha rilasciato alcune dichiarazioni nella giornata di oggi. Riferendosi alle più recenti affermazioni di Kaul Kender e al pagamento delle spese processuali per il CEO Ilmar Kompus (sulla base del volere del tribunale), ZA/UM ha anche ribadito come "L'uso di dettagli come 'saccheggio', 'denaro rubato' e 'crimine' rendono la lettura avvincente ma sono lontani dalla realtà".

"Il danno effettivo allo studio", continuano i vertici dell'azienda, "non deriva dal 'saccheggio' immaginario, ma piuttosto dal fatto che il signor Kurvitz e il signor Taal, mentre lavoravano come impiegati presso lo studio, si rifiutavano di fare il proprio lavoro, creando un ambiente tossico, umiliando i colleghi e cercando di appropriarsi indebitamente della proprietà intellettuale dello studio". ZA/UM porta ancora avanti la propria battaglia legale contro Kurvitz e Taal, sostenendo che i due possono appellarsi ad una contestazione legale qualora lo ritenessero opportuno.

Continua quindi a tenere banco un fatto di cronaca tutt'altro che vicino alla sua immediata conclusione. A questo punto, quindi, non ci resta che vedere come si evolverà la faccenda che continua ad interessare le opportune sedi legali.