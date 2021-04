Disco Elysium su PS5: gli autori si scusano per i bug e annunciano una nuova patch

L'acclamato Disco Elysium non si è presentato al massimo della forma su PlayStation 5 e PlayStation 4. Entrambe le versioni per console Sony sono afflitte da vari problemi tecnici e bug, alcuni talmente gravi da impedire di proseguire in alcune parti della storia. Per tali motivi lo sviluppatore ZA/UM è intervenuto sulla questione.

Consapevole dei problemi di performance relativi a Disco Elysium The Final Cut su PS5, il team si è scusato per le condizioni con cui hanno messo a disposizione la loro opera, ben lontana dalla qualità tecnica raggiunta su PC nel 2019. E oltre alle scuse è stato assicurato l'arrivo di una nuova patch correttiva volta a risolvere tutti i problemi riscontrati da numerosi giocatori, in modo da rendere l'esperienza pienamente godibile anche su console.

"Prendetevela con noi, perché è colpa nostra, è vero", afferma ZA/UM in un comunicato, che prosegue: "Siamo solo esseri umani che sognano in grande, e non sempre riusciamo a rendere realtà tali sogni come speriamo. Ma noi ci proveremo comunque, e ci riproveremo, fino a quando non andrà tutto per il verso giusto. E lo faremo". E poi la conferma: "La patch 1.3 è in lavorazione proprio adesso. Non abbiamo una data di lancio, ma vogliamo dirvi che sta arrivando, e dirvi cosa potreste aspettarvi. Questo è tutto ciò che possiamo dirvi per ora. Sappiamo che è dura, sappiamo che è colpa nostra, e siamo qui per dirvi che tutto sarà risolto. Grazie per la vostra pazienza e siate felici".

Tanti gli aggiustamenti promessi per il GDR, tra cui possiamo trovare la risoluzione dei problemi di freeze e dei salvataggi corrotti, oltre al perfezionamento di varie interazioni con il mondo di gioco, delle voci fuoricampo e del sistema di controllo. In attesa di scoprire quando la patch sarà pronta per il download, eccovi la nostra recensione di Disco Elysium The Final Cut per PS5.