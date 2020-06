Disco Elysium diventa una serie TV! Coinvolto il Producer di Sonic

Esordito nell'autunno 2019 in esclusiva PC, Disco Elysium è stato accolto con vero e proprio entusiasmo tanto da parte del pubblico quanto dalla critica videoludica.

Dopo aver conquistato molteplici titoli in occasione della cerimonia dei The Game Awards 2019, la produzione del team indipendente ZA/UM ha conosciuto un'ulteriore diffusione. Di recente, la software house ha annunciato la pubblicazione a sorpresa di Disco Elysium su Epic Games Store, mentre ancora non si hanno dettagli precisi sull'arrivo del titolo su console. ZA/UM ha infatti confermato che Disco Elysium arriverà su Nintendo Switch, così come su PlayStation 4 e Xbox One, ma nessuna data di uscita è stata confermata.

Nel frattempo, tuttavia, giungono buone notizie da un fronte inatteso: ZA/UM e dj2 Entertainment hanno ufficialmente annunciato che Disco Elysium diverrà una serie TV. La Lead Writer dell'RPG, Helen Hindpere, ai microfoni di Variety si è dichiarata entusiasta alla pensiero di poter espandere il franchise tramite nuovi media, rendendolo accessibile ad un pubblico più ampio. Da parte sua, il CEO e fondatore di dj2, Dmitri M. Johnson, ha dimostrato particolare apprezzamento per il progetto, sul quale non sono però stati offerti molti dettagli. Johnson, lo ricordiamo, ha rivestito il ruolo di Producer per la realizzazione del recente adattamento cinematografico dedicato a Sonic.