Da Disco Elysium alle stelle: ZA/UM assume talenti per un gioco sci-fi su Unreal Engine 5

Scorrendo il lungo elenco delle nuove posizioni lavorative aperte dal team ZA/UM emerge l'intenzione degli autori di Disco Elysium di sviluppare un gioco sci-fi su Unreal Engine 5.

La software house inglese che ha dato forma all'eccezionale GDR Disco Elysium avrebbe perciò deciso di abbandonare Unity e di passare all'ultimo motore grafico di Epic Games per sviluppare, appunto, un titolo ambientato in una dimensione fantascientifica con scenari alieni.

Le figure professionali attualmente ricercate da ZA/UM per ampliare il proprio team (attualmente composto da "soli" 60 membri) spaziano dagli Environment Concept Artist ai Technical 3D Artist specializzati nell'utilizzo dell'editor di Unreal Engine 5 e del software di modellazione 3D Blender. Tra le competenze richieste ai candidati, dalle schede condivise da ZA/UM emerge anche "l'amore per lo spazio e la predilezione per lo sviluppo di ambientazioni sci-fi non terrestri".

Gli autori di Disco Elysium spiegano anche di essere alla ricerca di uno Specialista nelle Vendite e nella Monetizzazione, una figura professionale che suggerisce la volontà di integrare nel loro prossimo videogioco sci-fi un sistema di microtransazioni. Nel caso specifico di questa figura professionale, però, la scheda condivisa da ZA/UM non comprende alcun riferimento al loro prossimo, di conseguenza non è chiaro se il nuovo Specialista nelle Vendite e nella Monetizzazione si dedicherà in maniera specifica al nuovo gioco del team inglese o, più in generale, alle attività promozionali dell'azienda.

Nell'attesa che ZA/UM alzi ufficialmente il sipario su questo nuovo titolo sci-fi, vi rimandiamo alla nostra recensione di Disco Elysium The Final Cut su PS5.