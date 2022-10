Disco Elysium, che succede? I membri chiave del team di sviluppo lasciano ZA/UM

Sembra stia avvenendo vero e proprio terremoto in casa ZA/UM, la software house che ha dato forma all'eccezionale GDR Disco Elysium. Stando a Martin Luiga, socio fondatore della principale associazione di sviluppatori del team ZA/UM, diversi autori di Disco Elysium non farebbero più parte della compagnia.

Tra le figure professionali che sarebbero state spinte a lasciare lo studio ci sarebbero lo scrittore e lead designer di Disco Elysium Robert Kurvitz, il direttore artistico Aleksander Rostov e la scrittrice Helen Hindpere.

In base alle indicazioni offerte da Luiga, l'addio di Kurvitz, Rostov e Hindpere da ZA/UM sarebbe avvenuto alla fine dello scorso anno e avrebbe provocato lo scioglimento dell'omonima associazione culturale, proprio in ragione dell'allontanamento dei membri chiave dello sviluppo di Disco Elysium.

Nonostante il divorzio ormai consumatosi tra ZA/UM e le tre figure dirimenti dello sviluppo di Disco Elysium, per Luiga i lavori sul sequel starebbero procedendo in maniera relativamente 'tranquilla'. Intanto, ZA/UM assume talenti per un gioco sci-fi su Unreal Engine 5, come suggerito dalla stessa software house con la tornata di assunzioni iniziata nel luglio di quest'anno e tuttora in corso presso le sedi di Porto, Londra e Brighton.