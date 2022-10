Disco Elysium: uno degli sviluppatori licenziati fa causa a ZA/UM

Torniamo a parlarvi ancora una volta del caso Disco Elysium, dal momento che uno degli sviluppatori licenziati ha deciso di procedere per vie legali contro la software house ZA/UM.

Stiamo parlando di Robert Kurvitz, lead writer e designer di Disco Elysium che sembrerebbe aver sporto denuncia contro i suoi ex datori di lavoro. L'evento è stato scoperto grazie al portale ufficiale del Riigi Teataja, pubblicazione ufficiale della Repubblica d'Estonia, il quale riporta l'avvio della disputa legale fra le due parti e la data in cui verranno ascoltati in tribunale, ovvero il prossimo 28 novembre 2022. A dare ulteriore conferma dell'evento è stato il profilo personale Twitter di Martin Luiga, uno del trio di sviluppatori licenziati che ha condiviso qualche ora fa il link al sito estone.

Sebbene non vi siano informazioni ufficiali in merito alle richieste dello sviluppatore, la community ipotizza che il suo obiettivo sia quello di impossessarsi dei diritti di Disco Elysium, così da poter lavorare al sequel che tutti i giocatori desiderano.

Per chi non lo sapesse, ZA/UM sta assumendo talenti per un gioco sci-fi su Unreal Engine 5 e sembrerebbe intenzionata a sviluppare prodotti ben diversi dall'amatissimo Disco Elysium.