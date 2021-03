Disco Elysium The Final Cut: annunciata la data d'uscita per PS5, PS4, PC e Stadia

I ragazzi di ZA/UM sono statti di parola, e con un nuovo trailer hanno annunciato che Disco Elysium The Final Cut verrà lanciato il prossimo 30 marzo su PlayStation 5, PS4, Google Stadia e PC, su quest'ultima piattaforma come aggiornamento gratuito per tutti i giocatori che avevano già acquistato il gioco base.

Uno dei titoli rivelazione del 2019, apprezzato sia dalla critica sia dai videogiocatori, vincitore di molteplici riconoscimenti, si appresta quindi ad allargare la propria base di utenza e farsi conoscere da un pubblico ancora più vasto con un'edizione ricca di nuovi contenuti. Oltre al supporto completo per il controller, che sarà esteso anche al PC, The Final Cut offrirà delle quest inedite, con nuovi cittadini, un'area extra e nuovi percorsi nella trama, e il doppiaggio completo per tutti i personaggi. Gli sviluppatori hanno inoltre già confermato che su PlayStation 5 girerà alla risoluzione 4K a 60fps con un audio surround ottimizzato appositamente.

Disco Elysium The Final Cut sbarcherà nel corso dell'estate del 2021 anche su Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Nell'attesa, potete scoprire maggiori dettagli sul gioco base leggendo la nostra entusiastica recensione di Disco Elysium.