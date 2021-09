Disco Elysium: The Final Cut in arrivo sulle console Xbox, ecco tutti i dettagli

Il pluripremiato RPG del talentuoso team ZA/UM sta finalmente per arrivare anche sulle console targate Microsoft. Disco Elysium: The Final Cut farà il suo esordio sulle piattaforme Xbox all'inizio del prossimo Ottobre.

Dopo aver annunciato l'arrivo di Disco Elysium: The Final Cut su Nintendo Switch durante l'ultimo Direct, gli sviluppatori di ZA/UM hanno svelato il prossimo esordio del celebre RPG anche sulle console di casa Xbox, andando a coprire in questo modo tutte le piattaforme disponibili. Nel comunicato ufficiale pubblicato dal team di sviluppo si legge: "Questo non è un port ma un accurato ri-assemblaggio del gioco acclamato dalla critica che include un'interfaccia ridisegnata, opzioni per il ridimensionamento dei carattari, migliore leggibilità su tutta la linea e un miglioramento generale rispetto alle precedenti versioni".

Disco Elysium: The Final Cut sarà disponibile su Xbox One e Xbox Series X/S a partire dal 12 Ottobre. Oltre alla versione digitale dal costo di 39,99 Euro, è prevista anche una versione fisica del gioco in arrivo il 9 Novembre. Pubblicato nel 2019 su PC e nel corso del 2020 anche su PS4, PS5 e Google Stadia, Disco Elysium ha saputo raccogliere il favore della critica e del pubblico. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di Disco Elysium.